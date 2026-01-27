В Подмосковье завершится прием заявок на премию «Рассвет» 1 февраля

Прием заявок на Национальную премию «Рассвет» завершится 1 февраля в Подмосковье. Премия поощряет проекты, направленные на развитие экологической грамотности и природной фотографии, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

До 1 февраля в Подмосковье продолжается прием заявок на участие в Национальной премии «Рассвет». Организатором выступает Союз фотографов дикой природы при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентра Минприроды России, Русского географического общества, Всероссийского общества охраны природы и других организаций.

Премия учреждена для поддержки авторов, коллективов и организаций, реализующих проекты по развитию экологической грамотности, бережному отношению к природе и популяризации природной фотографии. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что в регионе много талантливых фотографов, чьи работы представлены в Красной книге и на тематических выставках. Он выразил надежду, что среди победителей окажутся представители Подмосковья.

После завершения приема заявок состоится голосование жюри, в состав которого входят ведущие фотографы дикой природы России, председатель всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и телеведущая Анастасия Чернобровина. Минэкологии Подмосковья оказывает информационную поддержку премии. Подробности доступны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.