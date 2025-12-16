В Подмосковье завершился цикл региональных диагностических работ по научным предметам

16 декабря в Подмосковье прошла региональная диагностическая работа (РДР) по биологии для обучающихся 10-х классов, изучающих предмет на углубленном уровне. В ней приняли участие 4,8 тысяч учеников из 280 школ региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участникам было отведено 100 минут на выполнение работы, в каждом из которых 18 заданий от базового до высокого уровня сложности. Максимально возможный балл за работу — 33, для успешного прохождения достаточно набрать 17 баллов. В содержание работы были включены задания, проверяющие усвоение разделов биологии «Биология как наука. Живые системы и их изучение», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», «Система и многообразие органического мира» и «Организм человека и его здоровье».

РДР проводятся в компьютерном формате, в режиме онлайн. Проверяются работы независимыми экспертами в системе ГИС «ЕАИС ОКО». Результаты станут известны не позднее 26 декабря. По результатам РДР рекомендовано организовать адресную поддержку ученикам и повышение квалификации педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.