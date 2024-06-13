В Подмосковье завершился цикл лекций для бухгалтеров профсоюзных организаций

В Подмосковье в начале июня на базе учебного центра профсоюзов прошло четырехдневное обучение, организованное организацией профсоюза работников здравоохранения РФ. В числе слушателей — главные бухгалтера городских, районных и первичных профсоюзных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Свыше 50 человек ознакомились с нововведениями в сфере бухгалтерского учета. Изучили процесс формирования отчетности, узнали об изменениях в положении учетной политики. Уверена, новые знания помогут нашим специалистам оптимизировать рабочий процесс в профсоюзных организациях медицинских учреждений Подмосковья», — рассказала председатель Обкома Нина Суслонова.

В рамках подведения итогов образовательного курса лидер Обкома провела рабочую встречу с обучающимися.

Участие в мероприятии приняла главный бухгалтер, начальник финансового отдела профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Рудакова. Присутствующие поговорили о планах организации и поделились друг с другом профессиональным опытом. Встреча завершилась вручением сертификатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.