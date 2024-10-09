В Подмосковье завершился свадебный сезон в парках и усадьбах

Свадебный сезон в парках и усадьбах Подмосковья подошел к завершению. Погода позволила молодоженам проводить торжества на природе вплоть до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В Год семьи в Московской области у будущих молодоженов появилась возможность зарегистрировать брак на выездных площадках региона, а для удобства выбора запустили уникальный портал «Свадьба в Подмосковье».

«Этот год стал уникальным для подмосковных молодоженов. Мы собрали все самые топовые локации региона, чтобы у них была возможность сделать свою свадьбу незабываемой. С начала года в нашем регионе поженились почти 40 тыс. пар, из которых свыше 4 тыс. — выбрали выездные регистрации», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Несмотря на то, что выездные регистрации на природе завершились, у молодоженов есть возможность пожениться в музеях, картинных галереях, дворцах культуры. Не стоит забывать и о возможности регистрации брака на своей локации.

Ознакомиться с полным перечнем выездных площадок и узнать подробную информацию о каждой можно на портале «Свадьба в Подмосковье» по ссылке wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.