В Подмосковье завершился сезон ИИ-контроля парковки на газонах

Проект был запущен в Подмосковье в апреле 2025 года и отработал свой первый сезон. Результатами внедрения ИИ-практики поделились в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

За первый сезон проекта подключено 518 камер, выявлено 532 нарушения, а по 135 из них вынесены постановления на сумму 222 тыс. рублей.

Нейросеть через камеры системы «Безопасный регион» фиксирует авто на газоне, считывает госномер, автоматически отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждено, то владельцу автомобиля приходит штраф.

Благодаря такому ИИ-контролю в местах, где были выписаны штрафы, нарушения сократились на 40%.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.