В Подмосковье завершился региональный конкурс «Учитель-дефектолог России»

В Подмосковье завершился региональный этап VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2024», в котором приняли участие 63 специалиста из организаций социального обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В номинации «Дефектолог года» победителем стала педагог школы-интернат для детей с ОВЗ № 1 г. о. Электросталь Елена Фатина, 2-е место заняла педагог из школы «Надежда» для обучающихся с ОВЗ г. о. Коломна Наталия Шестакова, 3-е место — педагог из Образовательного центра № 1 г. о. Пушкинский Татьяна Мотявина.

В номинации «Логопед года» лидировала учитель школы № 12 г. о. Коломна Елена Афанасьева, 2-е место заняла педагог из гимназии им. Подольских курсантов г. о. Подольск Татьяна Заренкова, на 3 месте — педагог из школы № 4 г. о. Лобня Ольга Кашковская.

Конкурсанты из 27 городов Подмосковья представили жюри свои профессиональные портфолио, видеоролики с открытыми занятиями, конспекты уроков и показали мастер-класс. Всероссийский конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, поддержку инновационных разработок и технологий организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью.

Победители представят Подмосковье в заочной части федерального этапа конкурса, который пройдет с 15 июня по 1 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.