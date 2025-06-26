В Подмосковье завершился очный этап проекта «Капитаны образования»

В Корпоративном университете развития образования 26 июня состоялось заключительное очное занятие участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа направлена на подготовку будущих руководителей образовательных организаций региона и формирование нового управленческого сообщества.

Финальное занятие прошло в рамках модуля «Практика оперативного управления образовательной организацией и навыки эффективных коммуникаций». Участники изучали ключевые аспекты профессионального взаимодействия: развитие эмоционального интеллекта, аргументацию, управление эмоциями в рабочей среде, методы эффективной командной коммуникации.

Будущие управленцы также обсудили возможности применения искусственного интеллекта и современных технологий для оптимизации административных процессов и принятия решений на основе данных.

Теперь участники переходят к финальной части проекта — подготовке и защите итоговых проектов, по результатам которой будет проведена аттестация в кадровый резерв Московской области.

Проект «Капитаны образования» играет важную роль в развитии региональной системы образования. Он выявляет перспективных специалистов и формирует сообщество лидеров, готовых внедрять современные управленческие практики в школах и колледжах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.