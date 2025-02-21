В Подмосковье завершился муниципальный этап конкурса предпринимательских проектов

Сегодня в учебно-методическом центре в городском округе Серпухов состоялся муниципальный этап регионального конкурса предпринимательских проектов обучающихся общеобразовательных организаций Московской области. В нем приняли участие талантливые школьники, представившие бизнес-идеи, сочетающие инновационный подход и социальную значимость, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Тематика проектов была самой разнообразной — от развития туристического потенциала муниципального образования до создания инновационной трости для слабовидящих людей. Учащиеся не только разрабатывали идеи с коммерческим потенциалом, но и предлагали решения, направленные на улучшение качества жизни общества.

Жюри, в состав которого вошли эксперты сферы бизнеса и образования, дало участникам полезные рекомендации для дальнейшего развития их проектов. Председатель жюри, и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, отметила высокий уровень подготовки конкурсантов.

«Я искренне восхищена смелостью и креативностью этих ребят. Их идеи доказывают, что у предпринимательства есть будущее, а подрастающее поколение не боится искать нестандартные решения. Многие проекты обладают не только экономическим, но и серьезным социальным потенциалом, и я уверена, что некоторые из них могут быть реализованы в реальной бизнес-среде», — сказала она.

Конкурс продолжится на региональном уровне, где лучшие проекты смогут побороться за победу и возможность дальнейшего развития при поддержке профессионального сообщества.

Стоит отметить, что работа по развитию предпринимательского образования ведется в Московской области на системной основе. Уже несколько лет под патронажем регионального бизнес-омбудсмена реализуется проект «Предпринимательские классы», который позволяет создавать систему профильной подготовки школьников и студентов колледжей. Этот проект помогает обучающимся получать и развивать новые навыки, необходимые для успешного старта в бизнесе.

В течение 2024 года руководителями общественных приемных уполномоченного было организовано и проведено несколько десятков образовательных мероприятий, в которых приняли участие порядка 3 тысяч человек. Важную роль в этих мероприятиях сыграли действующие предприниматели, которые помогли учащимся выбрать эффективные образовательные программы, получить компетенции в сфере финансовой грамотности и раскрыть свои профессиональные склонности для осознанного выбора будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.