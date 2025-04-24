В Подмосковье завершился II Всероссийском форум «Малая Родина – Сила России»

В Москве, на площадке национального центра «Россия», завершился II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – Сила России». В мероприятии приняли участие порядка 4 тыс. представителей из 89 регионов — сотрудники органов местного самоуправления, представители федеральных и региональных властей, бизнеса, экспертного сообщества и общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Московскую область на форуме представила делегация во главе с вице-губернатором Марией Нагорной, министром территориальной политики Юлией Губановой и главами подмосковных муниципалитетов.

Участники активно включились в деловую программу, которая включала более 20 тематических сессий, панельных обсуждений и экспертных диалогов.

Глава Королева Игорь Трифонов выступил на сессии, посвященной цифровым преобразованиям в сфере государственного и муниципального управления. Он рассказал о том, как МЦУР стал действенным инструментом для работы по самым разным направлениям — от повышения экономических показателей, поддержки малого и среднего бизнеса, ЖКХ и благоустройства до коммуникации с жителями.

Алена Сокольская, возглавляющая Клин, приняла участие во встрече муниципального сообщества страны с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, организованной ВАРМСУ. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева вместе с руководителями муниципальных образований рассказала главе государства о проделанной за год работе, а также поделилась историями лауреатов и победителей премии «Служение».

Особую гордость вызывает тот факт, что Московская область стала второй по количеству заявок, поданных на соискание второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». А три проекта, которые прошли конкурсный отбор и вошли в сотню лучших по всей России, получили высокую оценку по итогам Народного голосования и заняли призовые места.

Проект «Завтра рождается сегодня» из Воскресенска стал победителем в номинации «Укрепляем партнерство — расширяем возможности». Благодаря активной инвестиционной политике муниципалитету удалось преодолеть проблему оттока населения и нехватки рабочих мест. За несколько лет объем инвестиций увеличился в 5 раз, маятниковая миграция сократилась более чем в два раза, а ежегодно создаются свыше 2 000 новых рабочих мест. Прозрачные условия для бизнеса, поддержка кадров и благоприятный климат для инвесторов сделали округ привлекательным для жизни и развития. Награду получила Наталья Андреева — руководитель отдела промышленности, предпринимательства и инвестиций городского округа.

Проект Евгения Лукошникова из Подольска «Пока едины — мы непобедимы!» занял второе место в номинации «Великое наследие — для будущих поколений». Евгений — педагог, директор школы и вдохновитель патриотического движения. Под его руководством школа стала центром Юнармии, а военно-патриотические игры приобрели всероссийский масштаб — участие ежегодно принимают свыше 10 тысяч человек. В 2024 году проект «Юнармия, вперед!» объединил рекордные 1 100 школьников и вышел на международный уровень. Евгений лично координирует мероприятия, а также организовал доставку 250 000 писем и 50 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.

Проект «Путь к новой жизни» Ирины Кузнецовой, заместителя главы Орехово-Зуевского округа, получил второе место за инициативу в номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую победу». Проект направлен на поддержку военнослужащих, вернувшихся с фронта, и семей погибших бойцов. В округе открыт кабинет протезирования, восемь ветеранов трудоустроены, двое прошли переобучение, оказывается помощь в быту. Также организуются памятные мероприятия, Уроки Мужества и творческие встречи. Этот проект помогает людям вернуться к мирной жизни и почувствовать поддержку со стороны общества.

Церемония награждения сопровождалась яркой праздничной программой, в которой приняли участие и творческие коллективы из Подмосковья. Среди них — Дмитровские рожечники, представившие выступление в рамках номинации «Этника», музыкальная группа «Купина» из Красногорска, выступившая в тематике «Год защитника Отечества», а также ансамбль «Голоса родных», созданный из жен и матерей участников СВО — они представили трогательное выступление в номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую победу».

В рамках форума также были заключены важные соглашения между советами муниципальных образований, направленные на развитие сотрудничества, обмен опытом и реализацию совместных проектов. В частности, соглашение между СМО Московской области и ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» открывает возможности для внедрения передовых управленческих практик и развития партнерства в разных сферах.

Помимо этого в рамках мероприятия состоялся фестиваль культур «Сердце Родины», а также был дан старт первому Всероссийскому муниципальному инвестиционному форуму.

Форум проводился по поручению президента России Владимира Путина с целью обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований. Организатором форума выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента Российской Федерации.

Генеральным информационным партнером форума «Малая Родина – Сила России» и премии «Служение» — является информационное агентство ТАСС. Информационными партнерами являются «Лента.Ру», «Газета.Ru», медиагруппа «Комсомольская Правда», телерадиокомпания «Звезда», «Московский комсомолец», «Телеканал 360». Коммуникационным партнером форума и премии выступает Медиахолдинг МАЕР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.