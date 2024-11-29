В Подмосковье завершился форум молодых педагогов

С 27 по 29 ноября в Московской области проходил ежегодный форум молодых педагогов «Я — педагог Подмосковья». Его основная цель — создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых специалистов, а также совершенствование системы образования в регионе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие было организовано Министерством образования Подмосковья совместно с Московской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки. Местом проведения форума стали парк-отель «Сосновый бор» и школа № 4 Орехово-Зуевского городского округа.

На церемонии открытия форума молодых педагогов состоялось объявление победителей областного конкурса «Педагогический дебют-2024».

Всего в работе форума участвовало более 250 человек. Программа включала открытые уроки и мастер-классы, которые провели победители региональных и федеральных конкурсов профессионального мастерства, а также члены клуба «Педагог года Подмосковья». В течение трех дней молодые педагоги принимали участие в интеллектуальных играх, квестах, тренингах, ток-шоу и консультациях от специалистов профсоюзных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.