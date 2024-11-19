В Подмосковье завершился фестиваль анимации «Пластилиновая ворона»

Конкурс анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» уже 7 лет собирает в городском округе Егорьевск поклонников мультипликации, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Среди интересных работ этого года были отмечены мультфильмы, созданные нейросетями, работы в технике валяния, а также по теме «зеленой повестки».

В номинации «За чистый мир» победу одержал мультфильм под названием «Любимые места» от творческих коллективов из Кирова.

В основе сюжета — история лягушки, которая объединила детей для очистки водоема, загрязненного нерадивыми водителями. Актуальная на сегодня экологическая проблема в интерпретации детей получилась особенно яркой.

В состав жюри фестиваля уже 4-й год подряд входят представители одного из подмосковного комплекса по переработки отходов. Специалисты оценивают работы участников в номинации «За чистый мир».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.