В Подмосковье завершились 5-е молодежные военно-патриотические сборы

Лесная поляна вблизи детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» в Подольске собрала под открытым небом более 1 тыс. ребят в возрасте от 14 до 18 лет. География участников не ограничилась Подмосковьем, на сборы также приехала молодежь из Беларуси, ЛНР, Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Калужской и Брянской областей. Организатором мероприятия традиционно выступило министерство информации и молодежной политики Московской области, сообщила пресс-служба министерства.

«Военно-патриотические сборы — это одно из наших любимых мероприятий. Они не ограничиваются занятиями по начальной военной подготовке, стрельбой, мастер-классами от опытных инструкторов по тактической медицине и спортивными состязаниями. Ребята также получают возможность встретиться с известными военкорами, поговорить с участниками СВО, послушать концерты, окунуться в творчество. Каждый год мы совершенствуем программу, расширяем географию участников. Например, в этом году к нам на сборы впервые приехали ребята из Беларуси. Здорово наблюдать, как укрепляются связи между союзными государствами, как ребята ездят друг к другу на мероприятия, обмениваются опытом, дружат. Будем продолжать работу в этом направлении. Увидимся в следующем году!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сборы длились 9 дней, все это время активисты военно-патриотических объединений жили в настоящих полевых условиях. Под руководством опытных инструкторов ребята осваивали полезные прикладные навыки, учились ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, прошли мастер-классы по различным видам подготовки Вооруженных сил Российской Федерации: тактической, огневой и физической. В этом году добавились занятия по скалолазанию и управлению БПЛА — участники сначала учились на симуляторах, затем применяли полученные знания на гонке дронов. Большое внимание на сборах было уделено медиаблоку, где юнкоры учились создавать качественный и цепляющий контент. Также для участников была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: спортивные игры, квизы на знание военной истории и многое другое.

В Подольске с ребятами встретился Герой России и кавалер 3-х Орденов Мужества Юрий Мизерный. Он рассказал свою историю участия в СВО, путь до получения Звезды Героя и просто отвечал на множество вопросов молодежи. Спрашивали разное: от того, что едят на передовой, до важности работы отрядов БПЛА. Ребята были очень заинтересованы, встреча длилась больше часа — потом гостя долго не могли отпустить, потому что все хотели сделать с ним фото на память.

В рамках мероприятия ребята также смогли пообщаться с военным корреспондентом, чемпионкой мира по пауэрлифтингу Марьяной Наумовой, руководителем спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Ильей Шадриковым и художником и автором проекта «Уголь Донбасса» Сергеем Марченко, который показал юнармейцам творческий мастер-класс. Поговорили об истории, СВО, настоящем патриотизме, будущем, как найти себя и всегда добиваться своих целей. Кроме того, на протяжение всех сборов юные патриоты писали письма с теплыми словами поддержки бойцам СВО.

На военно-патриотических сборах для юных патриотов поисковики Московской области организовали выставку находок с мест военных действий. Также Валерий Калинин из Мытищ представил экспозицию первого в России музея подвигов и героизма участников СВО, основателем которого он сам является. Представленные экспонаты привезены из зоны военных действий — Валерий Калинин организовывает сбор гуманитарной помощи и уже более 15 раз лично возглавлял конвой по доставке полезного груза военнослужащим и мирным жителям новых территорий.

В заключительный день сборов на площадке прошел семинар с руководителями местных отделений, в рамках которого они пообщались с коллегами из других регионов, встретились с заместителем начальника главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИИ» Сергеем Тагаевым и начальником регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Евгением Лукошниковым. Участники встречи обменялись опытом и наработками по реализации проектов патриотической направленности в городских округах, а также обсудили реализацию плана мероприятий движения в целом.

«Очень рад, что военно-патриотические мероприятия на территории Подмосковья не стоят на месте, развиваются, приобретают новые форматы. В этом году на сборах мы также добавили много новых дисциплин, пригласили интересных спикеров с богатым опытом. Ребята всегда с нетерпением ждут сборы, тщательно готовятся, и их горящие глаза — самая приятная награда для меня, как для руководителя движения в регионе», — отметил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

За время сборов торжественно вступили в ряды Юнармии 150 юных патриотов — при посвящении новобранец получает берет со значком и поло. На закрытие сборов к участникам уже традиционно приехала команда юнармейцев «Патриоты Подмосковья», которая представляла регион на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».

На закрытии сборов была представлена выставка проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области «Школа пилотирования БПЛА», который стартовал в 2023 году в четырех городских округах. Сейчас в школе пилотирования уже отучились ребята из 11 муниципальных образований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.