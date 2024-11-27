В Подмосковье завершили программу по ремонту дворовых территорий

На территории Московской области с апреля по ноябрь проводились работы по ремонту дворов в рамках программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий». В 57 городских округах региона благоустроено 627 дворовых территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Рады объявить, что мы завершили реализацию программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий — 2024». Уже начали составлять план на будущий год. Планируем отремонтировать более 500 дворов. Если позволят погодные условия, работы начнутся в апреле. Адресные перечни формируются органами местного самоуправления ежегодно на основании решений муниципальных общественных комиссий. Всего с начала реализации программы было отремонтировано уже более 7,5 тыс. дворовых территорий», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Благоустройство дворов включает в себя ремонт покрытия проездов и пешеходных дорожек, посадку зеленых насаждений, а также обновление парковочных мест и малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.