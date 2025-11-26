В Подмосковье завершили программу благоустройства «народных троп»

В Московской области подвели итоги реализации программы по благоустройству пешеходных коммуникаций. Работы, запланированные на 2025 год, завершены в полном объеме с превышением плановых показателей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«В этом году мы перевыполнили план. Изначально в рамках программы ставили задачу благоустроить 489 пешеходных маршрутов. По факту, силами муниципалитетов и подрядных организаций завершили 562 объекта. Мы внедрили типовой контракт, ужесточили требования к подрядчикам и наладили пошаговый контроль через систему мониторинга. Это дало свой результат — количественный и качественный рост. В плане на 2026 год — благоустройство 374 пешеходных коммуникаций», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Выбор локаций происходил несколькими способами:

на основе заявок от жителей, которые обращались в муниципалитет с просьбами обустроить тропы вблизи школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры;

по итогам выявления «народных троп» — мест, где граждане сами стихийно прокладывали путь, сокращая маршрут к важным для жителей объектам.

Лидерами по количеству обновленных пешеходных пространств стали:

Люберцы — 43 объекта;

Балашиха — 39 объектов;

Одинцовский и Подольск — по 27 объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.