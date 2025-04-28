В Подмосковье завершилась Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту»

С 18 по 27 апреля во всех регионах России проходила масштабная акция «Мы за чистоту», организованная Федеральным агентством по делам молодежи и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» при поддержке Добро.рф. Акция была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

«В Московской области в акции приняли участие более 6000 человек — это волонтеры Подмосковья, активисты молодёжных организаций и объединений, участники и ветераны специальной военной операции, неравнодушные люди. Всего было проведено более 200 мероприятий. Добровольцы убирали в парках, дворах и на детских площадках, высаживали деревья и кустарники, очищали берега рек и озер от мусора. Особое внимание ребята уделяли мемориалам, посвященным событиям и героям Великой Отечественной войны. Активисты возлагали цветы, приводили в порядок памятники, благоустраивали прилегающие территории», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

К акции «Мы за чистоту» присоединились все города Подмосковья.

Так, волонтеры из Дубны приводили в порядок городские парки. В Люберцах ребята благоустраивали территорию Кадетской школы. Жители и активисты Лосино-Петровского объединились для масштабной уборки в поселке Биокомбината.

В Солнечногорске уборка прошла в формате «Чистых игр». Волонтеры Подмосковья, активисты, неравнодушные жители разделились на команды, чтобы побороться за кубок, собирая мусор. Всего было собрано 802 мешка — пластик, стекло и листва, покрышки, крупногабаритные металлические предметы.

В некоторых городах Подмосковья участники акции наводили порядок не только на улицах. Например, команда волонтеров из Шатуры провела уборку в квартирах у пенсионеров. Ребята вымыли полы, окна и вынесли мусор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.