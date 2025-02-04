В Подмосковье завершилась акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

В Подмосковье завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам необходимо сдать два обязательных предмета — русский язык и математику базового или профильного уровня. Остальные экзамены зависят от выбранного направления для поступления в вуз, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В течение двух месяцев, с декабря по январь, в каждом муниципалитете Подмосковья проходила общественно-просветительская акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». В рамках мероприятия выпускники посещали мастер-классы, встречались с представителями вузов и предприятий региона.

Заключительное мероприятие «Выбор будущего: экзамен как старт карьеры» в рамках акции состоялось 31 января в городском округе Домодедово. В нем приняли участие школьники 8-х, 10-х и 11-х классов, а также их родители. Участники посетили 15 образовательных площадок и 5 мастерских, где представители профильных вузов рассказали о направлениях подготовки и вступительных испытаниях. Эксперты ЕГЭ дали практические советы по подготовке, а педагоги-психологи провели тренинги по саморегуляции, тайм-менеджменту и управлению стрессом.

Также в рамках акции 28 января на базе Павловской школы в муниципальном округе Истра прошла встреча выпускников с представителями военных и инженерных учебных заведений. Школьники познакомились с образовательными возможностями Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Академии гражданской защиты МЧС, Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и Красногорского колледжа.

Кроме того, школьники приняли участие в проекте «Музей в чемодане» от Ленино-Снегиревского военно-исторического музея. Выпускникам представили подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

С напутственными словами перед участниками выступили Владимир Чиковани, генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета организации ветеранов, и Никита Феоктистов, участник СВО, награжденный медалями за храбрость и воинскую доблесть.

«Выбор будущего — ответственный шаг. Важно не только успешно сдать экзамены, но и понимать, где выбранная профессия будет востребована. Акция помогает выпускникам увидеть реальные перспективы и определиться с профессиональным направлением», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.