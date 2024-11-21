В Подмосковье завершена программа обустройства народных троп «Пешком» в 2024 году

С мая по ноябрь на территории 44 городских округов Московской области велись работы по благоустройству 497 народных троп. В рамках программы было проложено 444 пешеходные коммуникации, а также по многочисленным запросам жителей дополнительно реализовано еще 53. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Приоритет при включении в программу был отдан маршрутам, которые соединяют социально важные объекты. В результате чего более 280 троп теперь обеспечивают комфортный и безопасный доступ вблизи образовательных учреждений, из них: 117 — к школам, 110 — к детским садам, 56 — к колледжам и университетам. Также новые маршруты ведут к автобусным остановкам, железнодорожным станциям и учреждениям культуры. В планах на 2025 год благоустроить порядка 450 новых пешеходных коммуникаций», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество благоустроенных троп отмечено в городских округах:

Электросталь — 44;

Клин — 37;

Одинцовский округ — 32.

Программа благоустройства пешеходных коммуникаций в регионе действует с 2021 года по инициативе губернатора Московской области.

Ее цель — улучшить передвижение в зонах с высоким пешеходным трафиком и сократить расстояние до социально значимых объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.