В Подмосковье завершена модернизация сети мобильной связи

Завершен основной этап модернизации сети мобильной связи «Билайн» в Московской области по переходу из технологии 3G в 4G. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Программа модернизации включала в себя перераспределение частотного ресурса в пользу 4G для улучшения доступности мобильного интернета, а также строительство оптических линий для создания надежного соединения. Высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен клиентам даже в самых удаленных СНТ, малых населенных пунктах и на дорогах.

Одним из этапов этого проекта стало перераспределение устаревшего частотного ресурса UMTS 900 на современный LTE 900. В результате скорость мобильного интернета выросла в 2 раза в этом диапазоне и значительно увеличилась зона покрытия 4G. Сеть LTE стала ловить там, где раньше был только 3G и 2G.

В ведомстве добавили, что в этом году компания «Вымпелком» провела большие работы, чтобы сделать мобильный интернет более доступным в удаленных от областных центров местах. Это помогло обеспечить быстрый и надёжный интернет для подмосковных жителей к началу дачного сезона. Ведь, выезжая за пределы города, смартфон всё еще остается главным помощником в решении ежедневных задач: навигация, рабочие встречи, заказ продуктов, просмотр видео и многое другое.

По данным ПАО «Вымпелком» общий объем скачанной клиентами информации в 4G вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. «Билайн» перевел в стандарт 4G более 4,3 тысячи базовых станций, чтобы при возрастающих нагрузках на сеть клиенты могли пользоваться мобильными сервисами от мессенджеров до онлайн-кинотеатров в отличном качестве.

Министерством совместно с операторами сотовой связи будет продолжена работа по улучшению качества сотовой связи и передачи данных на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.