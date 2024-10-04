В Подмосковье завершат подготовку спецтехники к зиме до начала декабря

В ходе еженедельного штаба руководство министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обсудило с главами муниципалитетов готовность технической базы региона к зимнему периоду, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание уделили укомплектации мини-погрузчиков навесными роторными установками. Мини-погрузчик — универсальная машина, предназначенная для зимней уборки территорий, в том числе узких улиц и проездов.

«Бесперебойная работа коммунально-уборочного оборудования и нормативное количество сотрудников — одни из ключевых показателей готовности городских округов к зиме. На сегодняшний день 45 округов уже предоставили сведения о закреплении водителей механизаторов за спецтехникой. Техническое оснащение напрямую влияет на качество и скорость приведения территорий в порядок, поэтому активно работаем над укомплектацией мини-погрузчиков дополнительным навесным оборудованием — 17 муниципалитетов завершили процесс. До начала декабря весь регион в этой части должен быть готов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ходе штаба также были освещены результаты работы администрации по утверждению ПОДД. Владислав Мурашов отметил, что правильно организованное движение транспортных средств во дворах упростит как работу спецтехники при вывозе мусора и очистке участков от снега, так и каждодневную жизнь граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.