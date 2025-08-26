сегодня в 14:31

В Подмосковье завершаются проверки безопасности школ к новому учебному году

Заканчиваются проверки школ Подмосковья на предмет безопасности пребывания в них учеников, преподавательского состава и сотрудников учебных заведений. В состав комиссии вошли представители администраций ОМСУ, руководство образовательных организаций, полиция, Росгвардия, МЧС и Роспотребнадзор по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Особое внимание уделяется работоспособности систем оповещения, средств контроля и управления доступом на объект, видеонаблюдению. Проверяют сотрудников охраны на знания действий при чрезвычайных ситуациях, в том числе террористического характера.

Торжественные мероприятия в честь начала учебного года в Московской области пройдут на 2 тыс. объектах образования, в них примут участие около 700 тыс. человек.

Для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка на праздничных мероприятиях 1 сентября, помимо сотрудников охранных организаций, будут привлечены полиция, Росгвардия и народные дружины.

Состояние антитеррористической защищенности объектов образования находится на контроле ГУРБ Московской области. Реализация дополнительных мер по обеспечению безопасности праздничных мероприятий будет рассмотрена в ходе очередного заседания региональной АТК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.