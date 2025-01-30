В Подмосковье завершают подготовку плана по тушению лесных пожаров в 2025 году

В региональном комитете лесного хозяйства заканчивается подготовка сводного плана по тушению лесных пожаров на территории Московской области на 2025 год, который регламентирует взаимодействие группировок сил и средств в предстоящий пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Для нас сводный план тушения — это конкретное руководство к действию. Документ позволяет координировать задействованные в процессе ликвидации лесных пожаров службы, силы и средства в разгар пожароопасного сезона, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах. Он включает в себя схемы маневрирования и переброски сил и средств, в случае возникновения лесного пожара, алгоритм взаимодействия лесопожарных подразделений на землях лесного фонда, землях министерства обороны, ООПТ Федерального значения, а также с иными привлекаемыми силами и средствами от МЧС, Главного управления гражданской защиты Московской области и другими задействованными структурами, список ответственных по каждому муниципальному округу и лесничеству с указанием контактных данных, а также сведения о количестве техники, запасах топлива и другую важную информацию, в том числе о силах и средствах пожаротушения арендаторов лесных участков и иных привлеченных», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Ежегодно каждое из 19 подмосковных лесничеств предоставляет свой план по борьбе с лесными пожарами. В документ входит перечень мероприятий по профилактике и непосредственному устранению возгораний, общая характеристика лесов на закрепленной территории, распределение площади участковых лесничеств по классам природной пожарной опасности, объемы противопожарного обустройства населенных пунктов, плановое количество сотрудников, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, которое может быть задействовано в мероприятиях по предупреждению и тушению лесных пожаров, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах.

На основании данных планов лесничеств, которые были утверждены в декабре 2024 года, Комлесхоз формирует сводный план тушения лесных пожаров на территории Московской области.

В этом году сводные планы тушения лесных пожаров будут формироваться, рассматриваться и согласовываться исключительно через Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК). Это упростит их реализацию благодаря автоматизации и быстрому согласованию.

Пожароопасный сезон устанавливается исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах. В прошлом году пожароопасный сезон в Московской области начался 1 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.