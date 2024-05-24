В Подмосковье завершается регистрация избирателей на предварительное голосование

24 мая в 23:59 закрывается процедура регистрации на предварительное голосование партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Электронное предварительное голосование (ЭПГ) стартовало на сайте pg.er.ru в полночь по московскому времени 20 мая.

«В 2024 году „Единая Россия“ проводит предварительное голосование в 15-й раз. Наш регион ждет большое обновление депутатского корпуса. По итогам выборной кампании будет избрано 574 депутата. В Подмосковье на данный момент порядка 200 тысяч избирателей уже зарегистрированы. Именно они смогут отдать свой голос за кандидатов, которые по итогам процедуры будут выдвинуты от „Единой России“ на выборы депутатов в муниципальные советы», — сказал первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Предварительное голосование, по первой модели, предусматривающей голосование избирателей, доступно для жителей Воскресенска, Долгопрудного, Дубны, Жуковского, Каширы, Королева, Ленинского, Мытищ, Одинцово, Орехово-Зуево, Раменского, Реутова, Сергиево-Посада, Солнечногорска, Щелково, а также довыборы по 13-му избирательному округу Подольска. В остальных территориях победителей определят путем голосования выборщиков из действующих членов и сторонников «Единой России».

Осенью в Московской области в Единый день голосования основные выборы депутатов муниципальных советов пройдут в 25 городских округах. Кроме этого, в Подольске пройдут довыборы на замещение одного мандата. Всего, по итогам выборной кампании, будет избрано 574 депутата.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.