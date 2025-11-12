В Подмосковье завершается прием заявок для участия в премии «Предприниматель года»

Представителей бизнеса приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года» в 2025 году. Предпринимательская премия является значимым событием в области признания и поощрения заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Целями премии являются продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) путем выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 году премия проводится по 29 номинациям. На данном этапе оргкомитет активно привлекает компании в ключевых для технологического развития страны номинациях: «Беспилотные системы», «Роботизация и автоматизация» и «Импортозамещение и локализация» в дополнение к традиционно существующим номинациям. Кроме этого, участники могут предложить свою номинацию.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта http://предприниматель года.рф/participants.

Премия уже много лет объединяет самых ярких представителей российского бизнеса. Участие в премии — это инвестиция в репутацию и развитие компании, укрепление имиджа, доступ к новым возможностям и шанс вписать свое имя в историю российского предпринимательства».

Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года. О месте и времени проведения церемонии награждения победителей и лауреатов Премии 2025 года организационный комитет премии проинформирует участников индивидуально. По традиции, награждение лауреатов осуществляют известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.

Подробная информация о проведении премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии http://предпринимательгода.рф/polozhenie2025, в региональных и федеральных СМИ.

Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года. Подать заявку возможно в режиме «онлайн» по ссылке http://предпринимательгода.рф/

Контактное лицо по вопросам участия в премии — Елена Исмагилова, info@предпринимательгода.рф, телефон: +7 910 51-94-89.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.