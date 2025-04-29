В Подмосковье завершается первый этап «Экологических игр — 2025»

На территории Московской области продолжается масштабный цифровой проект «Экологические игры — 2025», в рамках которого каждый желающий может принять участие. Участникам предложены разнообразные задания каждую неделю, за выполнение которых начисляются баллы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.



Участникам на пятой неделе необходимо:

сдать вторсырье в любом пункте приема или синий бак;

сделать фото на фоне;

отправить фотографию с указанием e-mail, который использовался при регистрации в приложении «Уберу».

Итоги первого этапа будут подведены уже в начале мая.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.