В Подмосковье зарегистрировано почти 55 тыс новорожденных в 2024 году

В последние годы в Подмосковье наблюдается интересная тенденция в выборе имен для новорожденных. Все больше родителей предпочитают уникальные и редкие имена, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В нашем регионе с начала года зарегистрировали уже почти 55 тысяч новорожденных. Родители выбирают для малышей самые разные имена, как привычные каждому — София, Анна, Александр и Михаил, так и необычные — Искра, Эланна, Ясна, Алфей, Октавиан и Август», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как отметили в министерстве социального развития региона, имя малышу присваивается в момент регистрации рождения, что можно сделать сразу в роддоме или перинатальном центре. Важное условия, имя не должно обозначать титулы и звания, содержать числовые символы, буквенно-цифровые обозначения и нецензурные слова.

Выбор редкого и необычного имени для новорожденного всегда неслучайный. Сергей и Галина из Дубны назвали свою малышку красивым именем Эланна. «Одна бабушка хотела, чтобы внучку звали Лана, а вторая — Анна. А нам хотелось, чтобы у доченьки было необычное и красивое имя. Вот и получилось — Эланна», — рассказали родители, как пришли к такому выбору.

В ведомстве напомнили, что для регистрации рождения можно использовать суперсервис «Рождение ребенка» на госуслугах, который позволяет зарегистрировать рождение без посещения ЗАГСа и оформить все самые важные документы для новорождённого в проактивном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.