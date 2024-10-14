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В Подмосковье зарегистрировано более 580 самоходных машин за неделю

Сотрудники Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья регулярно проводят инспекции и проверки, в ходе которых выявляют и устраняют нарушения, а также оказывают консультационную помощь предприятиям и частным лицам по вопросам регистрации и эксплуатации самоходной техники. Так, за прошедшую неделю Гостехнадзор зарегистрировал 587 самоходных машин и других видов техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Регистрация этих объектов позволяет отслеживать их техническое состояние и проверять, соответствуют ли они требованиям безопасности. Также было проведено 747 технических осмотров, что включает в себя проверку состояния машин, выявление возможных неисправностей и проведение необходимых ремонтных работ. Регулярные осмотры способствуют предотвращению аварийных ситуаций и продлению срока службы машин.

Кроме того, экзамены на право управления самоходными машинами успешно сдали 244 человека, что подтверждает высокий уровень подготовки будущих водителей.

Гостехнадзор продолжает активно работать над обеспечением безопасности и надлежащего использования самоходной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.