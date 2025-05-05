В Подмосковье зарегистрировано более 22 тыс новорожденных с начала года

Регистрация новорожденного — один из важных первоначальных этапов после его рождения. Роженицы региона могут официально зарегистрировать ребенка сразу в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В нашем регионе семьи зарегистрировали рождение более 22 тысяч детей и, по заданной в начале года тенденции, мальчиков родилось больше, чем девочек. Наши перинатальные центры и роддома пользуются популярностью не только у рожениц региона, но и у мамочек из других областей — больше 3 тысяч новорожденных малышей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Самыми распространенными именами для новорожденных в этом году стали Михаил, Максим и Александр, а среди девочек — Софья, Василиса и Анна. Вместе с тем, родители выбирают и редкие имена, такие как Матфей, Пересвет, Посейдон и Тесей, а также Бригитта, Валирия и Эвридика.

В ведомстве отметили, что в регионе предусмотрено множество мер социальной поддержки для семей, которые зарегистрировали рождение ребенка в Московской области. Одной из самых популярных является выплата в размере 20 тысяч рублей, которая помогает родителям справиться с первыми расходами на ребенка. Также не менее востребована новая выплата 300 тысяч рублей, которую могут получить при рождении третьего и последующих детей молодые родители, проживающие в Московской области.

Оформление всех необходимых документов сразу в роддоме существенно экономит время родителей, но жители любого другого региона страны могут также зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье электронно и получить выплату 20 тыс. рублей. Для этого нужно воспользоваться сервисом «Рождение» на портале госуслуг и при регистрации новорожденного выбрать регион «Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.