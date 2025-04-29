В Подмосковье зарегистрирован 541 кандидат на предварительное голосование «Единой России»

В Подмосковье прошла регистрация кандидатов по открытой модели (ЭПГ-1) на предварительное голосование «Единой России». Зарегистрирован 541 кандидат в Балашихе, Дмитровском, Подольске, Шатуре и Электростали, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В списки кандидатов вошли 541 человек, из которых 26 — участники специальной военной операции.

По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, предварительное голосование — важный инструмент внутрипартийной демократии, позволяющий сформировать список кандидатов на предстоящие выборы исходя из мнения жителей.

«Открытый и честный механизм помогает выявить наиболее сильных, инициативных и неравнодушных людей. Партия делает ставку на тех, кто уже доказал свою эффективность на практике и готов отвечать за развитие муниципалитетов», — сказал Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что наибольшее количество участников зарегистрировано в Подольске — 127 человек, на втором месте Электросталь — 117 человек. Исходя из списка зарегистрированных кандидатов — 237 человек являются членами партии, 304 — сторонники «Единой России». В среднем конкурс на предварительном голосовании составляет 3 человека на место.

«Мы видим большой интерес к процедуре со стороны общественности, в том числе со стороны защитников Отечества, что особенно ценно. Люди, проявившие мужество и преданность Родине, обладают уникальным опытом и ответственностью. Их участие в политической жизни страны — это не только дань уважения, но и уверенность в том, что они будут честно и эффективно работать на благо людей», — подчеркнул Брынцалов.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в конце мая. Его результаты станут основой для формирования списков кандидатов на предстоящие выборы.

Основные муниципальные выборы в Единый день голосования 2025 года в Подмосковье пройдут в восьми городских округах: Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарино, Фрязино, Шатуре, Электростали и Молодежном. Кроме этого, пройдут дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы.