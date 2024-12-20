В Подмосковье зарегистрировали более 1 тыс самоходных машин за неделю

Сотрудники Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области успешно завершил мероприятия по предоставлению государственных услуг и надзору за самоходными машинами и аттракционами за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю было зарегистрировано 1 019 самоходных машин, что позволит эффективнее контролировать их использование и соблюдение правил. В процессе регистрации инспекторы выявили различные нарушения, включая несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировки двигателей. За эти нарушения предусмотрены строгие административные санкции.

Также было проведено 1 398 технических осмотров, направленных на предотвращение аварий и повышение безопасности эксплуатации техники.

Важной частью работы ведомства является обновление и выдача удостоверений машинистов-трактористов. За неделю 517 граждан получили новые удостоверения. В ходе проверок было выявлено три случая подделки документов, что подчеркивает значимость строгого контроля и обеспечения их подлинности.

В холодное время года активность в проверке аттракционов снизилась, но управление продолжает контролировать их техническое состояние. За неделю было проверено пять аттракционов, из которых только один не соответствовал обязательным требованиям эксплуатации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.