В Подмосковье заработала горячая линия по борщевику

В начале мае на горячей линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по борщевику заработал голосовой помощник, который благодаря искусственному интеллекту оперативно обрабатывает информацию, передавая операторам сложные задачи. Так, сообщить о месте обнаружения одного из самых опасных сорняков можно в круглосуточном режиме по одному из номеров 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в ведомстве объявили о старте первого этапа обработки территорий от борщевика. Работы пройдут с мая по середину июня, после чего начнется второй этап — повторная обработка с конца июня по сентябрь, ввиду способности борщевика к адаптации. В план обработки включены участки муниципальной собственности — всего в этом году будет обработано более 23,6 тыс. гектаров. Если сорняк обнаружен на частной территории — ответственность за его удаление лежит на владельце участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.