В Подмосковье заработал новый голосовой помощник для консультирования таксистов

В Московской области начал работу новый голосовой помощник, который в круглосуточном режиме будет консультировать такси по вопросам контрольно-надзорной деятельности. Робот берет на себя обработку входящих звонков, быстро и точно разъясняя более 200 типовых вопросов надзорной деятельности, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта. Сейчас в его базе знаний хранятся ответы на более чем 200 вопросов, а сам робот способен самостоятельно обучаться. Минтранс совместно с Госстройнадзором постоянно совершенствуют возможности голосового помощника, добавляя новые вопросы и ответы. Разработка позволит отвечать на несколько звонков сразу, что сэкономит в среднем более 17,5 тысяч рабочих часов, а специалисты будут сосредоточены на сложных вопросах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Робот подскажет порядок и места проведения обязательной аттестации водителей, расскажет о требованиях к водителям и автомобилям такси, а также даст консультацию по оформлению путевого листа и проведению предрейсового медицинского и технического контроля. Воспользоваться бесплатным сервисом можно круглосуточно по номеру телефона: 8(498)602-22-00.

Кроме того, собирая обратную связь от пользователей, система активно обучается и совершенствует точность ответов. Результаты передаются специалистам Минтранса и Госстройнадзора, где при необходимости вносятся изменения или добавляют новые ответы. В случае, если вопрос не сможет решить голосовой помощник, он оперативно перенаправит звонок на оператора.

При этом нейросеть способна поддерживать полноценный разговор и сможет ответить на несколько интересующих вопросов, значительно экономя время пользователя.

Сервис доступен физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Алгоритм способен оперативно отвечать на запросы, касающиеся обязательных требований.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.