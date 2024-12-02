В Подмосковье запустят проект по сбору крышечек в образовательных учреждениях

В Мособлдуме состоялось совещание на тему: «Пластик — ценный ресурс». Мероприятие прошло под руководством председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина. В рамках обсуждения были затронуты темы модернизации площадок «Мегабак», а также запуск пилотного проекта, который предполагает установку специализированной тары для приема «добрых крышечек» в учебных учреждениях региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Участие приняли отраслевые специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами.

Цель проекта состоит в централизованном сборе пластика у населения.

Для успешной реализации данной инициативы важно, чтобы установленные контейнеры соответствовали строительным нормам и правилам, применяемым к школьным и дошкольным учреждениям. Кроме того, в рамках проекта планируется организовать регулярный вывоз собранного пластика 2-3 раза в неделю.

Развитие экономики замкнутого цикла — это сложный процесс, требующий значительных усилий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.