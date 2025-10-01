В Подмосковье запустят проект по модернизации имиджа сельского труда через фотосессии

Российский агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» в партнерстве с независимым изданием о моде и культуре The Blueprint подготовили уникальный в России проект, который направлен на развенчание сложившихся мифов о сельском труде. Инициатива призвана изменить общественное восприятие о работе в сельском хозяйстве, подчеркнув ее современность, стиль и востребованность. В рамках проекта состоялась фотосессия, в которой приняли участие три молодых овощевода из Ленинградской и Московской областей, а также Ставропольского края. Одной из героинь стала Полина Пикулицкая — сотрудник тепличного комплекса «Подмосковье» из Воскресенского городского округа, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Это первая профессиональная фотосессия для Полины, и по ее словам, ранее она не могла представить себя в роли модели. Однако благодаря участию в проекте она стала примером для многих работников аграрного сектора, показывая, что современная работа в АПК может быть не только востребованной, но и стильной. Проект демонстрирует, как выглядят современные рабочие места в сельском хозяйстве, и подчеркивает их привлекательность для молодого поколения.

Официальная презентация инициативы запланирована на 12 октября, в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день проект будет опубликован на сайте онлайн-издания, чтобы любой желающий получил возможность ознакомиться с его материалами и понять, что работа в аграрном секторе — это современно, модно и престижно.

В ведомстве отметили важность этой инициативы и выразили надежду, что она поможет изменить общественное мнение и привлечь новых молодых специалистов в сельскохозяйственную отрасль, сделав ее более привлекательной за счет современного имиджа и вдохновляющих примеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.