В Подмосковье запустят новый сервис «Кадры» для работодателей и соискателей

Вопросы трудоустройства и выращивания кадров обсудила на встрече с бизнесом заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Мероприятие прошло в Ленинском городском округе Подмосковья и собрало порядка 30 промпредприятий и финансовых институтов, а также представителей правительства Московской области и местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Участник встречи, производитель сыра и сырных продуктов «Рота-Рост» из Ленинского, отметил, что выпускники сталкиваются с непростым периодом самостоятельного поиска работы. Поэтому и работодателю, и соискателю было бы удобно, если бы существовала единая база работодателей и выпускников институтов, техникумов и училищ.

«Подмосковный Мининвест уже разрабатывает специальную платформу «Кадры» для поиска работы, где региональные компании смогут размещать свои вакансии, а учебные заведения — программы обучения. Новый цифровой сервис позволит не только находить новых специалистов, но и обеспечит информационный доступ к программам переподготовки и повышения квалификации. Сервис будет абсолютно бесплатным как для работодателей, так и для соискателей, а также для образовательных учреждений. Планируем запустить «Кадры» на инвестпортале уже в этом году», — заявила Зиновьева.

Зампредседателя добавила, что подмосковный инвестблок прилагает усилия для налаживания связей между предприятиями и учебными заведениями.

Так, в Московской области реализуется программа «Кадры для импортозамещения», цель которой — обеспечить проекты технологического суверенитета нужными квалифицированными кадрами. В рамках программы инвесторы могут заключить соглашения с подмосковными колледжами о подготовке специалистов, необходимых для работы на их предприятиях.

Еще один инструмент подготовки специалистов для предприятий Подмосковья — федеральный проект «Профессионалитет». Он нацелен на интеграцию колледжей и техникумов с реальным сектором экономики через создание образовательно-производственных центров и кластеров профобразования. В программе участвуют колледжи и предприятия, специализирующиеся в сфере машиностроения, радиоэлектроники, металлургии и других областях.

Интерес к подготовке специалистов проявляют и инновационные региональные площадки. Так, чтобы обеспечить резидентов квалифицированными кадрами, управляющая компания ОЭЗ «Дубна» подписывает соглашения о сотрудничестве со своими резидентами на обучение студентов по необходимым направлениям. Компании определяют навыки, знания и умения, которыми должен обладать студент, а ОЭЗ берет на себя их обучение и развитие.

Также рекрутинговую платформу запустит подмосковный инвестор ХСА (Холдинг «Строительный Альянс»). На платформе промышленные предприятия смогут размещать вакансии для жителей региона, информацию о стажировках для студентов и выпускников колледжей, техникумов и вузов, а также вести блог, в котором смогут подробно рассказывать о своих проектах и показывать реальную работу на производствах. Там же можно будет напрямую связаться с потенциальным работодателем или пройти обучение и освоить новую профессию. На первом этапе кадровую платформу протестируют на компаниях, расположенных на территории промышленных парков Industrial City в Подмосковье. Постепенно к сотрудничеству привлекут промышленные предприятия со всего региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.