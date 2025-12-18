В Подмосковье запустят единый цифровой контур для стройотходов

Правительство Московской области утвердило создание государственной информационной системы «Единый цифровой контур обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами». Оператором системы станет Министерство экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Основа для создания контура — действующая подсистема «Электронный талон ОССиГ». ГИС «Стройотходы» объединит в единое целое все информационные ресурсы по обращению со стройотходами, тем самым, минимизировав риски несанкционированного размещения и обеспечив полную прозрачность логистических цепочек. Ввод системы в полноценную эксплуатацию запланирован в первом полугодии 2026 года.

«Сегодня как никогда важно выстроить всю работу в цифровом поле — комплексно, системно и безопасно. Создаваемый единый контур позволит не просто автоматизировать процессы, но и обеспечить надежный контроль, соответствующий всем требованиям цифровой безопасности, в том числе за перемещением грузов с помощью дорожных камер», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Создание единого цифрового контура — стратегический шаг, который позволит перевести всю цепочку обращения со строительными отходами в современный, прозрачный цифровой формат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.