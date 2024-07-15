В Подмосковье запустили витрину социальных предприятий

На инвестиционном портале Московской области запущена витрина социальных предприятий региона. На витрине социальных предприятий Московской области можно подать заявку на признание предприятия социальным, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Подмосковье является лидером по числу социальных предпринимателей — сегодня в регионе такой статус получили уже 1 087 компаний МСП. На инвестпортале региона, созданном в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта, запущена интерактивная витрина социальных предприятий, которая позволяет ознакомиться с компаниями региона, а также их проектами. Сегодня на карту нанесено уже 1 011 объектов социального бизнеса», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что, воспользовавшись фильтрами, пользователи инвестпортала смогут отобрать интересующие компании по городскому округу, категории социального предпринимательства и виду деятельности.

Так, на данный момент витрина отображает информацию о 82 социальных предприятиях в г. о. Красногорск, в том числе 58 детских центрах и 13 компаниях в сфере медицины. Витрина также содержит информацию о 52 социальных объектах в г. о. Химки — это компании в сфере детского образования, медицины, пансионат и салон красоты.

Воспользоваться витриной социальных предприятий можно на инвестиционном портале Московской области.

Инвестиционный портал является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта. Также в числе обязательных элементов регинвестстандарта — инвестиционная декларация, инвестиционное агентство, инвестиционный комитет, инвестиционная карта, свод инвестиционных правил. Все элементы регинвестстандарта успешно внедрены в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.