В Подмосковье запустили цифровые сервисы в мессенджере MAX

Цифровые сервисы Московской области стали доступны жителям региона в мессенджере MAX. Пользователи могут получить консультации по госуслугам, медицине, ЖКХ и мерам поддержки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Подмосковья получили доступ к региональным цифровым сервисам через мессенджер MAX. В приложении работает чат-бот МФЦ Московской области, который консультирует по государственным услугам, сообщает график работы офисов, помогает проверить статус поданного заявления и информирует о вакансиях в центрах «Мои Документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.