В Подмосковье запустили специальный проект-газету «Страна, которая живет»

К 80-й годовщине Великой Победы мобильное приложение «Хорошие новости», при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общественной палаты РФ запустили специальный проект — газету «Страна, которая живет». В ней собраны подвиги тыловиков периода Великой Отечественной войны и представлены современные достижения Московской области и других регионов страны, проиллюстрированные оживленными с помощью искусственного интеллекта фотографиями. Уникальное издание опубликовано на сайте странаживет.рф , а также выпущено ограниченным печатным тиражом, сообщает пресс-служба президентской платформы.

Релиз газеты приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представляет собой подборку вдохновляющих архивных историй из жизни страны времен Великой Отечественной войны. Материалы собраны пользователями мобильного приложения «Хорошие новости» со всех уголков России, в том числе жителями Московской области. Наряду с подвигами героев тыла прошлых лет газета рассказывает о сегодняшних достижениях регионов, подчеркивая преемственность поколений. Цель проекта – напомнить о том, что дух взаимопомощи, трудолюбия и творчества жив и сегодня.

«Проект „Хорошие новости“ стал настоящей точкой притяжения для тех, кто стремиться делать важное. Мы видим, как много молодых людей вовлекается в создание полезного, вдохновляющего и позитивного контента. Цифровая газета — новый формат, который объединяет историческую память и современные достижения. Часть пользователей мобильного приложения, которых на данный момент уже более 69 000, со всей России приняли участие в сборе материалов для создания этой газеты. Десятки регионов присылали свои материалы для их публикации. Мы рады тому, что так много неравнодушных людей приняли участие в этом спецпроекте», — отметила руководитель департамента проектного управления президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Пустынская.

В 1941 году в районах Московской области было создано 137 новых предприятий. Это серьезное расширение промышленной базы региона стало важной вехой в мобилизации экономики на нужды фронта, обеспечивая страну необходимыми материалами и продукцией в условиях войны.

В 1942 году машинно-тракторные станции Московской области успешно выполнили годовой план тракторных работ на целых 118,5 процентов, дополнительно сэкономив большое количество горючего.

В 1943 году Московская область значительно увеличила свои посевы: яровых зерновых на 108 тысяч гектаров, а картофеля — на 21 900 гектаров. Кроме того, посевы были завершены в более короткие сроки, что сильно повысило уровень организации сельскохозяйственных работ.

В 1944 году учащиеся пяти московских ремесленных училищ, обучавшиеся на изготовление инструмента и запасных частей для сельскохозяйственного инвентаря, изготовили за первое полугодие свыше 6 300 штук различного инструмента, сделав большой вклад в поддержание сельскохозяйственного производства.

В 1945 году в Жуковском математик Мстислав Келдыш создал теорию флаттера и шимми, что значительно повлияло на авиастроение. Благодаря этой теории, самолеты спроектированные с ее учетом, стали без проблем разгоняться и приземляться на высоких скоростях, что повысило безопасность и эффективность авиации.

В 2024 году в Московской области открылась новая скоростная автомагистраль — Мытищинская хорда, которая улучшила дорожную ситуацию и значительно сократила время в пути для автомобилистов.

Эти хроники Московской области и других регионов Россииможно прочесть в электронном формате на мобильных устройствах и компьютерах. Проект сопровождается специальной акцией в мобильном приложении: пользователи публикуют посты о газете в соцсетях, выполняют задания и зарабатывают баллы. Их можно обменять на полезные призы для обучения и развития.

В проекте приняли участие десятки регионов, архивыпартнеров проекта «Хорошие новости», команды добровольцев и лидеры мнений. Ознакомиться с печатными материалами газеты можно будет в библиотеках и вузах Москвы, а всем желающим также на сайте странаживет.рф. Цифровая версия газеты создана с применением новейших технологий, что позволит читателям еще больше погрузиться в мир достижений страны.

«Особая сила этого проекта — в живых фактах. На 32 страницах газеты собраны примеры подвигов наших регионов времен Великой Отечественной войны, а также их современные достижения. Эти материалы сохраняют нашу память о прошлом и дают нам уверенность в будущем. Сегодня это крайне важно для молодежи, для городских сообществ, для всей страны», — подчеркнул председатель комиссии общественной палаты РФ по территориальному развитию, генеральный директор союза российских городов Андрей Максимов.

Как отметил руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин, создание газеты стало логическим продолжением работы мобильного приложения «Хорошие новости», фокусирующегося на продвижении проверенногопозитивного контента.

«С момента запуска в 2023 году в приложении опубликовано свыше 16 000 позитивных новостей о современных достижениях России. Это газетой мы еще раз хотим показать, что Победа — это не только подвиги на фронте, но и сила духа в повседневной жизни. Это достижения врачей, педагогов, изобретателей, добровольцев. Проект «Страна, которая живет» — медиа о подвигах прошлого с привязкой к наследию стремлений и развитию в настоящем, современных достижениях всех наших регионов. Особо стоит отметить, что диджитал версия газеты создана при помощи современных технологий, она будет интересна и молодому поколению», — сообщил он.

Каждый желающий житель Московской области может присоединиться к распространению материалов в соцсетях и блогах, приняв участие в событии «Страна, которая живет» в мобильном приложении «Хорошие новости». Оно бесплатно и доступно для скачивания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.