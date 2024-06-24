В Подмосковье запустили проект по сбору и переработке кассовых чеков

Российская сеть супермаркетов «Магнит» запустила уникальный проект по сбору и переработке кассовых чеков, став первой компанией с подобной инициативой. Они станут эковатой для утепления домов. В рамках пилотного проекта, уже переработано 220 кг кассовых чеков. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Первая партия кассовых чеков была собрана весной 2024 года в одном из магазинов «Магнит» в Красногорске. Позже они будут переработаны в эковату — материал для утепления зданий. После прохождения проверки качества, полученное вторсырье оценят на возможность массового применения в строительстве.

На данный момент, в рамках пилотного проекта, уже переработано 220 кг кассовых чеков. Компания «Тандер» надеется, что данная инициатива не только поможет в уменьшении объема отходов, но и станет примером для других компаний.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.