В Подмосковье запустили поиск уязвимостей портала госуслуг

Программа по поиску уязвимостей портала госуслуг Московской области стартовала 24 февраля и продлится до 17 марта на платформе Standoff 365 Bug Bounty. К участию приглашаются совершеннолетние граждане России, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал госуслуг Московской области пройдет проверку защищенности в формате багбаунти. Это публичная программа по поиску уязвимостей электронных сервисов за денежное вознаграждение.

Принять участие могут граждане Российской Федерации старше 18 лет. Тестирование проводится на платформе Standoff 365 Bug Bounty. Размер вознаграждения будет зависеть от критичности обнаруженных уязвимостей.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе, получить уникальное строковое значение и указывать его в качестве HTTP-заголовка в каждом запросе к целевому приложению. Если заголовок отсутствует, вознаграждение выплачиваться не будет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.