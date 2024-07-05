В Подмосковье запустили онлайн-сервис для получения ветеринарного свидетельства

В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис, который значительно упростит процедуру получения ветеринарного свидетельства формы № 1 на перевозку домашнего животного. Теперь жители региона могут оформить документ через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Владельцам животных больше не придется стоять в очереди в ветеринарных клиниках и ждать приема специалиста. Они смогут самостоятельно выбрать ближайшую клинику, записаться на прием или даже вызвать ветеринара на дом. Это значительно экономит время и делает процесс получения ветеринарного свидетельства более удобным и быстрым.

Для государственной ветеринарной службы введение онлайн-сервиса также является важным шагом. Теперь специалисты могут заранее создать проект документа, что позволяет сократить время на прием клиента и правильно распределить работу между врачом и специалистом, занимающимся оформлением документов.

Услуга предоставляется бесплатно, а результат направляется в личный кабинет заявителя. Срок получения ветеринарного свидетельства формы № 1 составляет всего один день, что также является значительным преимуществом нового онлайн-сервиса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.