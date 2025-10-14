В Подмосковье запустили обновленный проект «Цифробанк»

14 октября в рамках форума «ПРОФ-ИТ» в Омске АНО «Цифровая экономика» представила обновленную платформу «Цифробанк». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Цифробанк» — единая площадку для сбора и обмена успешными практиками, кейсами и готовыми решениями по цифровой трансформации между регионами и отраслями России.

На платформе уже размещены описания более 700 практик цифровизации от 85 регионов. Платформа включает каталог из свыше 500 проверенных ИТ-решений от более чем 300 российских разработчиков, раздел «Типовые отраслевые решения» ФКУ «Гостех», а также актуальную базу мер поддержки, аналитики и отраслевых новостей.

Каждая карточка проекта содержит детальное описание, условия реализации, сроки и предполагаемую стоимость. Удобный поиск по категориям и отраслям позволяет быстро найти подходящий кейс, изучить его детали, задать вопросы разработчику и узнать, как внедрить решение в своем регионе.

Раздел «Цифрогид.РФ» предоставляет информацию об ответственных лицах за цифровую трансформацию в каждом субъекте РФ, а также обширную базу кейсов цифровизации от отечественных компаний. Материалы содержат реальные примеры и практический опыт внедрения, что позволяет ускорить соответствующие процессы на федеральном, региональном и корпоративном уровнях.

Платформа предназначена для широкого круга участников процесса цифровизации, включая руководителей цифровой трансформации (CDTO), 2 федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, компании различных отраслей, а также экспертные и образовательные организации, «Цифробанк» предоставляет все необходимые инструменты для тиражирования успешного опыта и выбора технологических решений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.