В Подмосковье запустили новый гастрономический проект

В Подмосковье активно развиваются мобильные пункты общепита. Выпить ароматный кофе и чай, насладиться вкусными пончиками и круассанами, полезными блюдами по фиксированной цене теперь можно в новом фудтраке, который расположен по адресу: город Истра, улица Ленина, дом 12, вблизи молодежного центра «МИР». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе за 7 дней можно получить разрешение на размещение мобильных торговых объектов, не выходя из дома. Открыть свой фудтрак может любой субъект малого и среднего предпринимательства. Для заключения договора необходимо через портал региональных госуслуг выбрать «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях». Для этого понадобится только доступ к интернету, подтвержденная учетная запись ЕСИА и электронная цифровая подпись. С подробными условиями предоставления можно ознакомиться на сайте.

В настоящее время на территории Московской области на интерактивную карту занесено всего 575 мест для размещения мобильного пункта быстрого питания, из которых 364 вакантных. В случае отсутствия мест для размещения фудтрака на интерактивной карте, субъект малого и среднего предпринимательства может предложить свою локацию и самостоятельно подать заявку на включение мест в схему в рамках услуги «Включение мест под размещение нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Московской области на основании предложений физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и уведомление о проведении аукциона». После подачи заявления выбранное место отобразится на карте геопортала Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.