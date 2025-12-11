В Подмосковье запустили новую услугу в реестре креативных индустрий

В Подмосковье запустили новую электронную услугу «Включение в реестр креативных индустрий Московской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В онлайн‑форму новой услуги сразу внедрили умные сервисы: они проверяют статус налогоплательщика на профессиональный доход и наличие ранее поданного заявления. Это позволит сократить число отказов. Также работает сервис автозаполнения основного вида деятельности — он сразу предупредит заявителя, если деятельность не подходит для включения в реестр», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Креативные индустрии — отрасли экономики, основанные на творческой деятельности, создании, производстве и коммерциализации продуктов интеллектуальной деятельности. Ключевую роль в производстве этих товаров и услуг играют творчество, инновации и цифровые технологии.

Услуга «Включение в реестр креативных индустрий Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Бизнесу» — «Поддержка МСП». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также самозанятые граждане, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.