В Подмосковье запустили комплексную онлайн-услугу для ветеранов военной службы

Жители Московской области, которые имеют статус ветерана военной службы, могут по одному электронному заявлению на региональном портале получить сразу четыре услуги. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«На портале госуслуг Подмосковья можно воспользоваться рядом комплексных услуг — это когда житель подает только одно заявление и после этого автоматом получает несколько услуг. Комплексные услуги охватывают распространенные жизненные ситуации. Теперь благодаря комплексу ветераны военной службы могут оформить выплаты и компенсации быстрее и проще», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Ветеран военной службы» доступна на региональном портале. Подать заявление могут граждане, которые прописаны в Подмосковье, имеют статус ветерана военной службы и оформленное удостоверение. В рамках комплекса можно оформить социальную карту жителя, компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, компенсацию за домашний телефон, ежемесячную денежную выплату.

Чтобы воспользоваться услугой, следует авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Результат поступит в личный кабинет на региональном портале.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 16 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.