В Подмосковье запустили интерактивную карту новогодних ярмарок

На портале «МОй АПК» запущен новый онлайн-сервис — интерактивная карта новогодних ярмарок. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Новогодние ярмарки дарят жителям и гостям региона возможность приобрести уникальные подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться зимними развлечениями. Найти праздничные ярмарки рядом с домом поможет интерактивная карта», — сказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

С помощью удобного онлайн-сервиса пользователи могут найти ближайшую новогоднюю ярмарку, узнать точные дату и время работы, получить информацию о количестве торговых мест, а также ознакомиться с данными организаторов и их контактами.

Интерактивная карта регулярно обновляется, отображает актуальную информацию о работе новогодних ярмарок и доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.