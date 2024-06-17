В Подмосковье запустили интерактивную карту борьбы с борщевиком

В Подмосковье ведется активная борьба с борщевиком во всех муниципалитетах. Посмотреть участки борьбы с борщевиком можно на интерактивной карте. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что любой контакт человека с растением опасен. Яд проникает через обычную одежду, а сок и пыльца цветущего растения токсичны. При попадании на кожу они вызывают сильные ожоги. Особенно опасно попадание сока в глаза — это может закончиться потерей зрения.

Борщевик быстро разрастается, устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений.

Специалисты проводят обработку в спецодежде, перчатках, очках, респираторе и резиновых сапогах.

Посмотреть участки борьбы с борщевиком Сосновского в Подмосковье можно на новой интерактивной карте, где указаны адреса и графики работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.