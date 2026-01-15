В Подмосковье запустили электронную запись в банк данных опеки

В Подмосковье стала доступна онлайн-запись на прием для постановки в банк данных опеки через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Московской области появилась новая электронная услуга для приемных родителей. Теперь жители региона могут записаться на прием для постановки на учет в банк данных опеки онлайн, выбрав удобные дату, время и место визита.

Система автоматически проверяет наличие ранее поданных заявлений, по которым еще не принято решение. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Запись граждан на прием в региональный банк данных (органы опеки и попечительства)» размещена в разделе «Семья» — «Опека и попечительство» регионального портала. Воспользоваться сервисом могут физические лица, имеющие заключение о возможности быть опекуном или усыновителем. Получить такое заключение также можно в электронном виде.

Для оформления опеки или усыновления в Подмосковье необходимо быть совершеннолетним, дееспособным, иметь подходящее жилье, достаточный доход и отсутствие судимости за тяжкие преступления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.