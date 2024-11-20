В Подмосковье запустили диктант ко Дню Всемирного качества

«Единая Россия» запустила диктант ко Дню Всемирного качества в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Основная цель диктанта — помочь узнать о существующих в России стандартах качества жизни, качества продукции и услуг, а также привлечь внимание граждан к проблемам качества

В России День качества начали отмечать начиная с 2016 года 14 ноября по инициативе Роскачества.

По словам координатора федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Московской области Ольги Забраловой, понятие качества неразрывно связано с тем, что называется качеством жизни.

«Это сохранение окружающей среды, физическое здоровье, психологический комфорт человека. Качество — это основа успешного общества. Наш диктант поможет не только проверить свои знания в области существующих стандартах качества, но и привлечь внимание к важным вопросам, связанным с качеством жизни, образования и воспитания», — сказала Ольга Забралова.

Диктант будет доступен на сайте проекта до конца ноября. Лучших участников ждут призы.

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