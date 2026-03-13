В Подмосковье запустили бесплатный курс по кибербезопасности

Жители Подмосковья могут пройти бесплатный онлайн-курс «Кибербезопасность: гид против мошенников», который запустил оператор сотовой связи. Программа направлена на повышение цифровой грамотности и защиту от киберпреступников, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Курс включает 12 тематических уроков. В них подробно разбираются распространенные мошеннические схемы, используемые инструменты и методы психологического воздействия на потенциальных жертв, а также способы защиты от злоумышленников.

Продолжительность каждого занятия составляет 1–2 минуты, что позволяет изучать материал в удобное время без значительных временных затрат. Такой формат делает обучение доступным для широкой аудитории.

После завершения программы слушатели могут пройти итоговый тест из 12 вопросов, чтобы проверить уровень усвоенных знаний. Курс разработан для снижения рисков кибермошенничества среди населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.